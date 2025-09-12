Kylian Mbappé : L’avertissement lâché par le Real Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au Real Madrid l'année dernière, Kylian Mbappé a vécu une première saison mitigée. Le club espagnol n'a pas remporté de titre majeur et l'entente entre ses stars n'était pas vraiment présente. Désormais porteur du numéro 10, le Français est vraiment placé au centre du projet. Xabi Alonso attend beaucoup de lui et de son équipe.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé présente toutefois un bilan statistique largement satisfaisant. Mais il faut maintenant espérer que son rôle de leader permette au Real Madrid de briller pour sa deuxième saison. Recruté au poste d'entraîneur pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso attend beaucoup de ses joueurs.

Mbappé et le Real attendus au tournant Après une saison 2024-2025 plutôt décevante, le Real Madrid doit réagir. Kylian Mbappé est désigné comme le leader logique mais ses coéquipiers devront l'accompagner au mieux. « Mbappé a été très bon avec la France, avec le Real aussi... Est-il un leader ? Il est dans une très bonne passe, tant sur le plan footballistique que sur le plan personnel. Après sa première saison, il aborde cette deuxième saison avec beaucoup d'enthousiasme, il assume son rôle. Il ne doit pas être le seul à le faire » déclare Xabi Alonso en conférence de presse.