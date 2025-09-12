Kylian Mbappé : C’est le choc à l’étranger !

Pierrick Levallet

La réputation de Kylian Mbappé sur le terrain n’est plus à faire. L’attaquant du Real Madrid est considéré comme l’un des meilleurs au monde depuis plusieurs années maintenant. En revanche, à l’étranger, on a été surpris par d’autres qualité du capitaine de l’équipe de France, qui cache décidément bien son jeu.

La réputation de Kylian Mbappé parle pour lui. Du haut de ses 26 ans, l’attaquant du Real Madrid n’a plus vraiment grand-chose à prouver. Le champion du monde 2018 est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde depuis plusieurs années. La star de 26 ans a même prouvé qu’elle était capable de s’en sortir dans un environnement nouveau comme l’atteste sa première saison dans la capitale espagnole (44 buts en 59 matchs).

Kylian Mbappé choque l'Espagne hors des terrains Mais comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé a impressionné par d’autres qualités qu’on ne lui connaissait pas jusqu’à présent à l’étranger. L’ancien du PSG aurait notamment surpris l’Espagne par son attitude, sa façon de réfléchir et sa capacité à sortir des sentiers battus. En débarquant chez les Merengue, l’international français a visiblement choqué pas mal de monde.