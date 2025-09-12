Kylian Mbappé : L’annonce qui choque en Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, Kylian Mbappé s'est énormément confié à propos de sa vie personnelle et de sa vie de footballeur pour L'Equipe. L'attaquant français est revenu sur les difficultés rencontrées du fait de sa notoriété, lui qui a été très vite ciblé par les médias à un très jeune âge. Juanma Castaño, présentateur de l'émission El Partidazo de Cope, a été un peu surpris par certaines déclarations.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé dispose d'une notoriété énorme. Mais sa popularité a chuté ces derniers temps et il reçoit énormément de critiques. Une situation parfois difficile à gérer quand tous ses faits et gestes sont scrutés.

Kylian Mbappé très négatif sur le football Dans son entretien, Kylian Mbappé exprime ses réticences quant au monde du football, un domaine qui lui évoque parfois du « dégoût ». Des déclarations jugées surprenantes en Espagne. « Il y a des choses surprenantes. La question de l'argent, selon laquelle plus on a d'argent, plus on a de problèmes, me semble être une réflexion à laquelle on pourrait répondre : "Quand on gagne 1 000 euros, ça, c'est vraiment un problème." Mais je l'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait dire » débute Juanma Castaño, présentateur de l'émission de radio El Partidazo de Cope, très célèbre en Espagne.