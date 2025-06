Kylian Mbappé : La sanction va tomber ?

Après Carlo Ancelotti, c’est donc Xabi Alonso qui va pris les commandes du Real Madrid. L’Espagnol connait d’ailleurs ses premiers moments à la tête de la Casa Blanca à la Coupe du monde des club. On peut alors y voir certains de ses préceptes, lui qui attend notamment une implication totale de ses joueurs. Y compris de Kylian Mbappé. Mais le Français répondra-t-il à cette demande ? Il le faudra sans quoi ça risque de lui coûter cher…

Au Real Madrid, on a décidé de repartir sur un nouveau cycle. Carlo Ancelotti a ainsi laissé sa place et c’est Xabi Alonso qui s’est installé sur le banc merengue. Après avoir crevé l’écran en Allemagne à la tête du Bayer Leverkusen, l’Espagnol va donc tenter de relancer la machine au sein de la Casa Blanca. Pour cela, Xabi Alonso arrive bien évidemment avec sa méthode, à laquelle Kylian Mbappé, Vinicius Jr et compagnie devront se plier. Et on a d’ailleurs pu avoir certaines confidences sur ce qu’attend le nouveau entraîneur du Real Madrid.