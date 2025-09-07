Kylian Mbappé, la rupture qui l'a libéré

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habitué à enchaîner ces derniers années, manquant des préparations physiques estivales et ne pouvant pas pleinement faire un break avec le football par moments, Kylian Mbappé était arrivé à une certaine forme d'usure. Cet été, la star du Real Madrid et de l'équipe de France a ralenti la cadence. La décision adéquate selon lui.

Kylian Mbappé est revenu avec une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau numéro, mais le même lien au but. Au Real Madrid, le numéro 10 a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en autant de matchs de Liga depuis le coup d'envoi de la saison. Carton plein pour le Real Madrid lorsque le capitaine de l'équipe de France a également réussi sa rentrée des classes avec les Bleus.

«J'ai pu avoir des vacances, je pense que c'était important» Vendredi soir en Pologne, l'équipe de France prenait le meilleur sur l'Ukraine (2-0) afin de parfaitement lancer sa phase de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Mbappé a marqué un but, égalant le bilan de 51 réalisations de Thierry Henry. Pour Téléfoot, le champion du monde a avoué être revenu plus frais de vacances grâce au repos estival acquis. « Je me sens bien, j'ai pu avoir des vacances, je pense que c'était important. J'ai pu bien me poser, bien travailler et revenir avec les idées claires et l'envie d'aider mon équipe, ma sélection. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien ».