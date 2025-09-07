Enorme changement pour Mbappé : «Le Real Madrid m'a appelé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà connu un premier changement majeur. Et pour cause, avec le départ de Luka Modric, l'ancien attaquant du PSG a récupéré le numéro 10, qu'il porte déjà en équipe de France. Et le Bondynois raconte d'ailleurs les coulisses de ce changement.

Après une première saison durant laquelle il portait le numéro 9, Kylian Mbappé a profité du départ de Luka Modric pour récupérer le numéro 10, qu'il porte déjà en équipe de France. Un changement majeur qui a largement été commenté. Mais alors que plusieurs informations expliquaient qu'il s'agissait d'un choix de Kylian Mbappé, ce dernier a une autre explication.

Mbappé récupère le numéro 10 « J'étais en vacances, le club m'a appelé pour en discuter. Le club pensait que c'était une bonne idée. Moi j'aime bien donc j'ai dit "ok". C'est tout, ce n'était pas très compliqué », révèle Kylian Mbappé dans une interview accordée à Téléfoot.