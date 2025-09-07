Enorme changement pour Mbappé : «Le Real Madrid m'a appelé»

Un an après sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà connu un premier changement majeur. Et pour cause, avec le départ de Luka Modric, l'ancien attaquant du PSG a récupéré le numéro 10, qu'il porte déjà en équipe de France. Et le Bondynois raconte d'ailleurs les coulisses de ce changement.
Après une première saison durant laquelle il portait le numéro 9, Kylian Mbappé a profité du départ de Luka Modric pour récupérer le numéro 10, qu'il porte déjà en équipe de France. Un changement majeur qui a largement été commenté. Mais alors que plusieurs informations expliquaient qu'il s'agissait d'un choix de Kylian Mbappé, ce dernier a une autre explication.
Mbappé récupère le numéro 10
« J'étais en vacances, le club m'a appelé pour en discuter. Le club pensait que c'était une bonne idée. Moi j'aime bien donc j'ai dit "ok". C'est tout, ce n'était pas très compliqué », révèle Kylian Mbappé dans une interview accordée à Téléfoot.
«C'est tout, ce n'était pas très compliqué»
Et pour le moment, ce nouveau numéro semble porter bonheur à Kylian Mbappé qui réalise un excellent début de saison avec le Real Madrid. Après le numéro 7 au PSG, le capitaine de l'équipe de France a donc fait du 10 son numéro en club et en sélection.