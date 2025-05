Kylian Mbappé : La punchline qui va mettre le feu au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Kylian Mbappé devenait inarrêtable sous les ordres de Xabi Alonso. Soulier d'or européen pour sa première saison au Real Madrid avec Carlo Ancelotti, le capitaine de l'équipe de France va à présent évoluer sous la houlette du coach espagnol qui a affirmé avoir de l'inspiration le concernant. Explications.

Carlo Ancelotti a tiré sa révérence samedi dans le cadre de la dernière journée de Liga contre la Real Sociedad (2-0). Le coach italien va relever un nouveau challenge avec la sélection brésilienne lorsque Xabi Alonso entamera directement sa nouvelle mission sur le banc de touche du Real Madrid dès la Coupe du monde des clubs.

«Nous devons tirer le maximum d'eux» Un premier tournoi qui lui permettra de trouver ses marques avec son nouvel effectif et notamment avec ses deux attaquants stars : Kylian Mbappé et Vinicius Jr. « C'est une chance que nous ayons des joueurs de ce niveau. Pas seulement Kylian ou Vinicius, mais beaucoup d'autres. Ils sont différents, ils font la différence et nous devons tirer le maximum d'eux ». a assuré Xabi Alonso en conférence de presse lundi.