Kylian Mbappé : La promesse qui va secouer le Real Madrid !

Du côté du Real Madrid, ce fut une saison blanche au niveau des résultats contre l'ennemi historique qu'est le FC Barcelone. En quatre rencontres, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés à quatre reprises. Le coach italien ne sera plus de la partie au terme du championnat en passe d'être perdu par le Real Madrid, mais Mbappé a promis aux socios merengue qu'ils reviendraient plus forts... avec Xabi Alonso le plus rapidement possible !

Dimanche dernier, Kylian Mbappé disputait son quatrième et dernier Clasico de la saison. Etant parvenus à marquer lors des deux précédents, le numéro 9 du Real Madrid s'est une fois de plus manifesté pendant cette rencontre au sommet. Toutefois, cela n'a pas suffi au vu de la tournure des évènements non favorables à l'équipe de Kylian Mbappé.

« Douloureux... Mais nous reviendrons. Hala Madrid »

Malgré son triplé inscrit face à la bande de Lamine Yamal, le Real Madrid s'est incliné sur le score de 4 buts à 3, laissant au FC Barcelone sept points d'avance à trois journées de la fin de la Liga. « Douloureux... Mais nous reviendrons. Hala Madrid », voici le message publié sur Instagram par Mbappé. Car en effet, il se pourrait que pour sa première saison au sein du club madrilène, le capitaine de l'équipe de France ne parvienne pas à être sacré champion d'Espagne.

Xabi Alonso prêt pour le Mondial des clubs au Real Madrid ?

Ce qui serait une première pour lui en club depuis la saison 2020/2021 au PSG et le titre de champion de France remporté par le LOSC de Christophe Galtier. Lundi, la nomination de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur du Brésil a été officialisée. Pour ce qui est de son successeur au Real Madrid, ce sera Xabi Alonso. La BBC a d'ailleurs communiqué une information importante : il devrait prendre les rênes de l'effectif madrilène à temps pour le coup d'envoi du Mondial des clubs le 14 juin prochain.