Kylian Mbappé : La presse espagnole balance sur sa relation avec une star !

Au cours des dernières heures, en Espagne, on a beaucoup parlé de la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Sur le terrain, les deux joueurs du Real Madrid semblent proches, mais ce serait visiblement plus compliqué que cela. Après avoir jeté un pavé la marre, Anton Meana en a rajouté une couche à propos de Mbappé et Vinicius Jr.

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, des questions se sont immédiatement posées sur sa relation avec Vinicius Jr. Les deux stars allaient-elles arriver à cohabiter ? Des doutes existaient étant donné que les deux joueurs ont pour préférence le même poste, celui d’ailier gauche. Mais jusqu’à présent, tout semblait aller pour le mieux entre eux. Récemment, le Brésilien faisait même savoir à propos de Mbappé : « Ma relation avec Kylian est très bonne, sur et en dehors du terrain. Il est essentiel que cela soit le cas pour que de grandes choses se produisent ».

« Ils veulent nous vendre une fraternité qui n'existe pas »

Mais voilà que cela ne serait pas aussi évident que cela entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr au Real Madrid. Et tout est parti d’une déclaration d’Anton Meana. En effet, le journaliste espagnol a assuré à propos des deux joueurs de la Casa Blanca : « La relation entre Vinícius et Mbappé n'est pas bonne, j'ai l'impression qu'ils veulent nous vendre une fraternité qui n'existe pas, cela nuit au jeu du Real Madrid ».

« Ils ne se détestent pas, mais… »

Les débats se multiplient donc désormais en Espagne à propos de la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Qu’en est-il alors exactement ? Pour la Cadena Ser, Anton Meana en a rajouté une couche, faisant savoir : « Mbappé s’entend très bien avec Bellingham et Rodrygo et seulement bien avec Vinicius Jr. Ils ne sont pas frères. Ils ne se détestent pas, mais ils n’ont pas une relation idyllique ».