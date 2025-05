Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un divorce !

Pierrick Levallet

Après plusieurs années d’attente, Florentino Pérez a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé l’été dernier. Libre de tout contrat après son départ du PSG, l’international français a signé au Real Madrid. Mais son arrivée n’a pas spécialement fait l’unanimité, et a même provoqué une certaine fracture entre quelques dirigeants du club.

L’été dernier, le Real Madrid a très certainement réalisé l’un des plus jolis coups du mercato. Le club madrilène a profité de la non-prolongation de Kylian Mbappé au PSG pour le signer libre. L’international français a ainsi réalisé l’un de ses plus grands rêves, même s’il s’attendait sans doute à une saison plus radieuse pour sa première dans la capitale espagnole.

Divorce dans la direction du Real Madrid après le transfert de Mbappé ?

Par ailleurs, son arrivée n’a pas spécialement fait l’unanimité au départ. Comme le rapporte AS, certains dirigeants du Real Madrid se méfiaient de Kylian Mbappé étant donné sa fin d’histoire tumultueuse au PSG. Cela aurait même provoqué une fracture dans les hautes sphères madrilènes, certains n’étant pas d’accord avec la direction que prenait le club. Florentino Pérez a fini par avoir le dernier mot en signant Kylian Mbappé.

Une saison blanche pour la première de Mbappé au Real Madrid ?

Ce dernier réalise d’ailleurs une saison plutôt satisfaisante sur le plan personnel. Malgré des problèmes d’adaptation et quelques critiques, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à 36 reprises. Mais sur le plan collectif, ce n’est pas vraiment ça. L’attaquant de 26 ans a eu droit à plusieurs remarques de ses coéquipiers concernant son manque d’implication dans les tâches défensives. Par ailleurs, le Real Madrid risque de réaliser une saison blanche, chose que Kylian Mbappé n’avait pas prévu.