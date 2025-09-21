Kylian Mbappé, la nouvelle relation qui le fait vibrer !

Irrésistible en ce moment, Kylian Mbappé s’impose un peu plus chaque semaine comme un leader au Real Madrid. Xabi Alonso chercherait d’ailleurs à construire son onze de départ autour du capitaine de l’équipe de France. D’ailleurs, l’attaquant de 26 ans est en train de nouer une nouvelle relation avec un joueur madrilène, susceptible de le faire briller davantage.
Kylian Mbappé est inarrêtable en ce moment. Avec sept buts au compteur en six rencontres, l’attaquant de 26 ans est sans aucun doute le meilleur joueur du Real Madrid en ce début de saison. Xabi Alonso semble d’ailleurs vouloir s’appuyer sur les qualités du capitaine de l’équipe de France, en cherchant la formule adéquat pour l’entourer de la meilleure façon possible.
Le Real Madrid veut construire autour de Mbappé
L’entraîneur du Real Madrid compterait ainsi sur un certain Franco Mastantuono. Déjà titulaire contre l’OM en Ligue des champions, le crack argentin a une nouvelle fois démarré la rencontre face à l’Espanyol Barcelone ce samedi. Et le phénomène de 18 ans a parfaitement répondu aux attentes placées en lui.
Franco Mastantuono régale Kylian Mbappé !
Comme le rapporte AS, Xabi Alonso aurait donné pour mission à Franco Mastantuono de tisser des liens avec les attaquants, dont Kylian Mbappé. Et la pépite du Real Madrid y est parvenue ce samedi. L’ancien prodige de River Plate s’est idéalement entendu avec le champion du monde 2018 sur le terrain. Les deux joueurs ont souvent combiné ensemble, ce qui a permis à l’international français de se montrer à son avantage. Kylian Mbappé est en train de nouer une nouvelle relation qui le fait vibrer au Real Madrid.