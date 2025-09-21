Kylian Mbappé, la nouvelle relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Irrésistible en ce moment, Kylian Mbappé s’impose un peu plus chaque semaine comme un leader au Real Madrid. Xabi Alonso chercherait d’ailleurs à construire son onze de départ autour du capitaine de l’équipe de France. D’ailleurs, l’attaquant de 26 ans est en train de nouer une nouvelle relation avec un joueur madrilène, susceptible de le faire briller davantage.

Kylian Mbappé est inarrêtable en ce moment. Avec sept buts au compteur en six rencontres, l’attaquant de 26 ans est sans aucun doute le meilleur joueur du Real Madrid en ce début de saison. Xabi Alonso semble d’ailleurs vouloir s’appuyer sur les qualités du capitaine de l’équipe de France, en cherchant la formule adéquat pour l’entourer de la meilleure façon possible.

Le Real Madrid veut construire autour de Mbappé L’entraîneur du Real Madrid compterait ainsi sur un certain Franco Mastantuono. Déjà titulaire contre l’OM en Ligue des champions, le crack argentin a une nouvelle fois démarré la rencontre face à l’Espanyol Barcelone ce samedi. Et le phénomène de 18 ans a parfaitement répondu aux attentes placées en lui.