Kylian Mbappé : La malédiction en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré le recrutement de Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid a connu une saison très compliquée en termes de résultats. Les Merengue n’ont pas réussi à conserver leur titre de champion d’Espagne, remporté ce jeudi par le FC Barcelone. Cela va faire bientôt 20 ans que le Real n’arrive pas à remporter la Liga sur deux saisons consécutives.

L’ajout de Kylian Mbappé n’aura pas suffi, bien au contraire. En 2023-2024, le Real Madrid a tout raflé sur son passage. Porté par un duo composé de Vinicius Jr et de Jude Bellingham, le club madrilène a réalisé un doublé championnat - Coupe d’Europe qui restera dans les annales.

Une saison à oublier pour le Real Madrid...

Cependant, cette saison aura été extrêmement compliquée pour la formation de Carlo Ancelotti, qui va être remplacé par Xabi Alonso. Éliminé au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions par Arsenal, le Real Madrid a été devancé en championnat par le FC Barcelone, qui a remporté la Liga ce jeudi soir. Auteur de 40 buts, Kylian Mbappé n’a pas permis aux Merengue de remporter un trophée majeur cette saison.

...Qui voit sa malédiction en Liga se poursuivre

D’ailleurs, et comme le précise Opta, une véritable « malédiction » semble atteindre les Madrilènes, du moins en championnat. En effet, depuis les saisons 2006-2007 et 2007-2008, le Real Madrid n’a plus jamais réussi à remporter la Liga sur deux saisons d’affilée. Cette année, le FC Barcelone était trop fort...