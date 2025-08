Kylian Mbappé : La guerre avec Zinedine Zidane relancée ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé a beau être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, ça ne l’empêche pas de passer au travers des critiques. En effet, les détracteurs du joueur du Real Madrid sont nombreux et ça vire même au harcèlement aux yeux de Pierre Ménès. Un traitement que dénonce le journaliste, qui compare même ce que vit Mbappé à ce qu’on a déjà vu avec Thierry Henry et Zinedine Zidane.

Les derniers jours ont été mouvementés pour Kylian Mbappé . En effet, la star du Real Madrid et de l’ équipe de France s’est retrouvée au coeur de nombreuses polémiques. Le Canard Enchainé a ainsi fait certaines accusations à l’encontre du capitaine des Bleus, révélant un don suspicieux de 180 000€ à des membres des forces de l’ordre tout en expliquant ensuite que Mbappé aurait refusé d’être dans le relais de la flamme olympique car il exigeait d’être le dernier relayeur.

« Moi, je n’aime pas hurler avec les loups »

Alors qu’ils sont nombreux à s’attaquer à Kylian Mbappé, ce n’est en revanche pas le cas de Pierre Ménès. En effet, cela fait maintenant un moment que le journaliste sportif prend la défense de l’attaquant du Real Madrid. Criant même au harcèlement, l’ancien du CFC en a rajouté une couche sur sa chaine Youtube, lâchant : « Moi, je n’aime pas hurler avec les loups. Quand j’ai mes têtes de turc, c’est mes têtes de turc à moi. Malouda, il n’y avait que moi qui l’allumait. Comme je l’ai déjà dit, regardez sur la dernière semaine, 3 polémiques sur Mbappé : il a exigé le 10, il avait exigé d’être le dernier porteur de flamme aux JO et il a donné 180 000€. Je ne dis pas qu’il fait tout bien, mais il ne fait pas tout mal non plus ».