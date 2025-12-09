Kylian Mbappé dit stop, la fuite sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sa fracture à l’annulaire de la main gauche n’est pas l’unique raison de son absence à l’entraînement collectif du Real Madrid ce mardi. En préparation de la réception de Manchester City au Santiago Bernabeu mercredi soir, Xabi Alonso a dû se passer du numéro 10 du Real Madrid souffrant de la jambe gauche également d’après la Cadena COPE. Sa présence pour ce choc de Ligue des champions est remise en question !

Ce dimanche 7 décembre pourrait bien changer la saison du Real Madrid. La bande de Kylian Mbappé a été défaite par le Celta Vigo au Santiago Bernabeu (0-2). Ce qui a engendré un torrent de spéculations sur l’avenir de Xabi Alonso sur le banc de touche de la Casa Blanca. En cas de défaite contre Manchester City mercredi soir à domicile pour le compte de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Alonso serait susceptible de prendre la porte selon El Mundo et différentes sources espagnoles.

Mbappé aux abonnés absents pendant la séance d’entraînement Pour ce choc européen entre le lauréat de l’édition 2023 et celui de 2024, le Real Madrid pourrait devoir se passer de Kylian Mbappé. Victime d’une fracture à l’annulaire de la main gauche pendant la dernière sortie non victorieuse du club merengue, Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement collectif du jour à Valdebebas comme le révèle le cliché publié par le journaliste Mario Cortegana en direct du centre d’entraînement sur son compte X.