Kylian Mbappé contre Lamine Yamal : La vérité éclate !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, Lamine Yamal les rend tous fous. Le jeune crack issu de La Masia est considéré comme un talent générationnel, mais ne supplante pas vraiment Kylian Mbappé. C'est en effet le constat que David Villa a tenu à faire avant le clash entre le Real Madrid et le Barça dimanche.

David Villa a fait les beaux jours du FC Barcelone l'espace de trois saisons. Sous les ordres de Pep Guardiola, l'ex-attaquant espagnol a soulevé la Ligue des champions en 2011 aux côtés de Lionel Messi entre autres. Retraité après une expérience japonaise avec Andrés Iniesta au Vissel Kobe en 2019/2020, Villa s'est confié aux médias de La Liga en marge du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche après-midi.

Lamine Yamal pas plus talentueux que Kylian Mbappé d'après David Villa Pour la deuxième saison de Kylian Mbappé en Liga, le serial buteur du Real Madrid va se mesurer à Lamine Yamal, dauphin d'Ousmane Dembélé au classement du Ballon d'or. Qui est la plus grande pépite ? 9 ans séparent les deux joueurs, mais le jeune crack du Barça n'est pas un plus grand prospect que Mbappé au même âge d'après David Villa.