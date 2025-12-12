Kylian Mbappé abandonné par le Real Madrid, l’annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, la crise sportive pointe le bout de son nez. Sur les huit derniers matchs, le Real Madrid ne compte que deux victoires toutes compétitions confondues. La bande de Kylian Mbappé reste sur deux revers de rang. L'occasion pour Walid Acherchour de lâcher ses vérités sur Winamax TV en pointant du doigt le responsable de ce fiasco qui n'est certainement pas Mbappé à son sens.

Kylian Mbappé a déjà bouclé son premier exercice au Real Madrid avec la Supercoupe d'Europe, la Coupe intercontinentale des clubs et le Soulier d'or européen grâce à ses 31 buts inscrits en championnat la saison passée. Néanmoins, aucune trace d'un trophée majeur et un collectif qui est régulièrement remis en question dans la presse. C'est notamment le cas en ce moment au vu des résultats mitigés de la Casa Blanca qui reste sur deux revers : un en Ligue des champions face à Manchester City (1-2) et un autre en Liga contre le Celta Vigo (0-2).

«Cette planification sportive, ce n'est pas Mbappé» Pointé du doigt et qualifié de joueur qui déséquilibre l'effectif du Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Walid Acherchour qui n'est pourtant pas le dernier à s'en prendre à lui sur les ondes de RMC ou via Winamax TV. Ce jeudi, le consultant a remis l'église au centre du village. « Mbappé, on peut le critiquer quand il est critiquable, je suis le premier à le faire. Mbappé qui joue numéro 9, cette planification sportive, ce n'est pas Mbappé. De voir trois ailiers gauches Rodrygo, Vinicius, Mbappé dans la même équipe, ce n'est pas Mbappé. Ne pas remplacer Kroos et Modric et laisser des profils qui techniquement sont bien en dessous des standards du Real Madrid : ce n'est pas Mbappé. De ne pas avoir des défenseurs fiables pour le haut niveau et notamment en termes de blessures, ce n'est pas Mbappé. D'essayer de faire de la post-formation sud-américaine, ce n'est pas Mbappé »