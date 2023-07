Il allume ouvertement le Real Madrid !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dominateur en Liga depuis deux saisons, le Real Madrid n’a rien pu faire face au FC Barcelone qui a récupéré son trône. Le club madrilène entend bien se rattraper l’an prochain et cela démarre par un gros mercato. Du côté du Barça, Joan Laporta est très confiant, affirmant même que son équipe est « meilleure » que celle du Real Madrid.

Après deux ans de règne, le Real Madrid a laissé sa couronne au FC Barcelone. Souverains en championnat, les Catalans n’ont jamais été inquiétés cette saison. Un retour au premier plan remarqué pour l’équipe de Xavi qui, malgré la grosse désillusion en Ligue des Champions, se satisfait de cet exercice.

Saison moins fructueuse pour le Real Madrid

De son côté, le Real Madrid a encore une fois atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais cette fois, la Maison Blanche n’est pas allée au bout, Manchester City a pris sa revanche suite à l’élimination de la saison passée. Rien de dramatique pour le Real Madrid qui s’est consolé avec une Coupe du Roi.

«Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid»