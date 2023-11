Horaire, équipes, diffusion TV… Toutes les infos sur Real Madrid - Naples

Thibault Morlain

Club le plus titré de la Ligue des Champions, le Real Madrid retrouve ce mercredi soir sa compétition préférée. Et c’est une rencontre face à Naples qui attend l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Un choc entre deux cadors du football européen, mais aussi le premier face au deuxième du groupe C. Alors que le coup d’envoi sera donné à 21h au stade Bernabeu, Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre entre le Real Madrid et Naples.

Dans le groupe C de la Ligue des Champions, pendant que Braga va recevoir l’Union Berlin, Naples se déplace lui ce mercredi soir en Espagne pour y affronter le Real Madrid. Une belle affiche entre deux des meilleures équipes européennes. Alors que les Merengue l’avaient emporté à l’aller (2-3), les coéquipiers de Victor Osimhen vont tenter de se venger. Coup d’envoi 21h pour cette rencontre entre le Real Madrid et Naples que vous pourrez regarder sur BeIN Sports 1.

Quelles équipes pour Real Madrid - Naples ?

Ayant déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avant même cette journée, le Real Madrid aborde donc la rencontre face à Naples avec un peu moins de pression. Ce n’est pas pour autant que Carlo Ancelotti va se présenter avec une équipe totalement remaniée. Selon les informations de AS , le 11 du Real Madrid pourrait être le suivant : Lunin - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Ceballos, Kroos, Valverde - Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz.



Pour ce qui est de Naples, l’objectif sera bien évidemment d’aller chercher les 3 points. Et voilà l’équipe que pourrait aligner Walter Mazzarri : Meret - Jesus, Rrahmani, Natan, Di Lorenzo - Zielinski, Lobotska, Anguissa - Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.

Naples peut rejoindre le Real Madrid en huitièmes

Peu importe ce qui arrive ce mercredi soir sur la pelouse du Bernabeu, le Real Madrid est d’ores et déjà assuré de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En revanche, pour Naples, il y a là l’occasion de valider son ticket pour le prochain tour de la C1. En effet, les Italiens peuvent se qualifier s’ils l’emportent face au Real Madrid, s’ils font match nul et que Braga ne bat pas l’Union Berlin dans le même temps, s’ils perdent contre les Merengue et que Braga s’incline face à l’Union Berlin.