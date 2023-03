FC Barcelone - Real Madrid : Les 3 plus beaux Clasicos de l’histoire

La rédaction

Ce dimanche, le Clasico devrait permettre au championnat espagnol d’en savoir plus sur le futur vainqueur de la Liga. Si le Barça l’emporte, la messe sera dite. Mais si c’est le Real Madrid qui fait tomber le leader chez lui, un infime espoir sera encore entretenu par les Merengue. Une affiche pleine de promesses, comme l’histoire du foot espagnol en a déjà connu bon nombre. En voici trois inoubliables.

Saison 2011-2012 : Un clasico pour le titre

C'était un 21 avril 2012 au Camp Nou, le Barça et le Real Madrid s'affrontent pour le titre du championnat d'Espagne 2011-2012, l'erreur pour l'une des deux équipes est fatale dans cette dernière ligne droite pour la course au sacre. Le Barça se devait de gagner pour ne pas sombrer. Le Real Madrid, leader de la Liga avec 4 points sur son rival éternel, avait pour mission de consolider son avance et maintenir sa première place. La rencontre s'annonce équilibrée entre les deux monstres du football européen pour la première fois depuis longtemps. Avant cela le Barça avec sa glorieuse équipe de 2009-2010, 2010-2011 n'avait pas un réel adversaire qui pouvait lui tenir tête, et surtout pas le Real Madrid qui n'était pas au plus haut de son niveau malgré un effectif bien huilé.



Le match commence bien pour les Merengue. Le Real Madrid s'offre l'ouverture du score par l'intermédiaire de Sami Khedira à la 17ème minute et fait descendre la pression. Mais Alexis Sanchez remet les compteurs à égalité et relance le match à la 70ème minute, le Barça croyait avoir fait le plus gros en revenant mais c'était sans compter sur Cristiano Ronaldo. La légende portugaise inscrit, quelques minutes après l'égalisation, le but qui donne l'avantage et la victoire au Real Madrid, celle-ci n'avait pas eu lieu depuis 2007 au Camp Nou. C'était l'année où le Real Madrid avait atteint la barre des 100 points avec José Mourinho, une première dans l'histoire du football espagnol.

PSG - Haaland : Une opération à 290M€ est dévoilée, le Qatar est fixé https://t.co/8iUatSJzJe pic.twitter.com/p1PBSIKnk6 — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Saison 2015-2016 : Un clasico, une mini Remontada, un record volé en éclats

C'était le 2 avril 2016 une nouvelle fois au Camp Nou. Le Barça en pleine puissance avec 39 matchs consécutifs sans défaite affronte le Real Madrid, où les Catalans, jouant à domicile et en pleine forme, n'ont jamais été aussi favoris dans un clasico depuis quelques années. C'est FC Barcelone, d'ailleurs, qui ouvre la marque grâce à Gerard Piqué (56'min). Mais le Real Madrid ne tarde pas à revenir dans le match grâce à un magnifique retourné de Karim Benzema (62'min). Réduits à 10 après l'exclusion de Sergio Ramos, Ronaldo, malgré cela, finit le travail en signant une remontada sur les terres catalanes qui marque la fin d'un long record de 39 victoires consécutives du Barça.

Saison 2016-2017 : Le clasico où Messi a mis tout le monde d'accord