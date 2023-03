En plein clash avec Deschamps, Benzema est «surmotivé»

Hugo Chirossel

Alors qu’il était forfait le week-end dernier lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone (3-1), Karim Benzema sera de retour mercredi, à l’occasion de la réception de Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a botté en touche concernant le conflit opposant son attaquant à Didier Deschamps et a affirmé qu’il était très motivé pour affronter les Reds.

Dans un entretien accordé au Parisien vendredi dernier, Didier Deschamps a donné sa version concernant le forfait de Karim Benzema avant la Coupe du monde 2022. Depuis, l’attaquant du Real Madrid a multiplié les messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu’il prendrait bientôt la parole à ce sujet.

« On ne s'immisce pas dans un couple »

Présent en conférence de presse ce mardi, en marge de la réception de Liverpool en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions mercredi, Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions sur le conflit opposant Karim Benzema et le sélectionneur de l’équipe de France. « Didier Deschamps et sa version sur Karim Benzema ? C'est une question plus personnelle. Deschamps a été mon joueur et je le respecte beaucoup. En Italie, on dit qu'on ne s'immisce pas dans un couple. Si Karim Benzema est affecté ? Je ne pense pas qu'il soit inquiet à ce sujet », a déclaré l’entraineur du Real Madrid.

« Il est à fond, surmotivé »