Deux excellentes nouvelles pour le Real Madrid !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti voit ses meilleurs soldats tomber un à un à cause de blessures sérieuses. Mais heureusement pour le coach du Real Madrid, deux de ses hommes forts sont sur le chemin du retour. En effet, Eduardo Camavinga et Vinicius Jr devraient reprendre la compétition dans un avenir proche.

Le Real Madrid est touché par une malédiction. Depuis le début de cet exercice 2023-2024, l'infirmerie du club merengue se remplit de plus en plus. En effet, les meilleurs joueurs du club enchainent les blessures sérieuses ces derniers mois. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, deux de ses hommes sont en passe de retrouver la compétition.

Vinicius Jr présent pour la Supercoupe d'Espagne ?

Selon les informations de Marca , Vinicius Jr va faire son grand retour plus vite que prévu, et ce, grâce à sa bonne génétique et à l'énorme travail fourni ces dernières semaines. En effet, la star brésilienne du Real Madrid devrait être de la partie pour la Supercoupe d'Espagne, prévue à Riyad (Arabie Saoudite) du 10 au 14 janvier.

Retour le 3 janvier pour Camavinga ?