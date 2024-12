«Déçu», le malaise Mbappé provoque un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par les critiques dont Kylian Mbappé fait l’objet depuis maintenant plusieurs mois, Didier Drogba a poussé un coup de gueule à ce sujet. L’ancien buteur ivoirien de l’OM et de Chelsea monte au créneau pour défendre l’attaquant français du Real Madrid et dénonce l’ingratitude des gens à son égard.

Actuellement dans le dur avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a une nouvelle fois raté un penalty mercredi soir en déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (2-1). Un nouveau coup dur pour l’ancienne star du PSG qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis sa signature en Espagne cet été, et qui fait l’objet de nombreuses critiques. Une situation qui ne plait pas du tout à Didier Drogba, et l’ancien international ivoirien s’est lâché sur RFI pour défendre Mbappé.

Real Madrid : «Un moment difficile» : En plein calvaire, Mbappé sort du silence ! https://t.co/NOPjjqtHXw pic.twitter.com/0aSo8GbUIj — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

« Très ingrat »

« C'est un sport très ingrat, le football, on le sait tous. Il traverse une période difficile, son adaptation n'est pas des plus faciles, mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que de me retrouver dans une situation où tout est plus facile. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de cette expérience. Il va mûrir, il sera encore plus mature et ça va lui profiter et profiter à l'équipe de France. Cette période délicate fait partie de la carrière d'un joueur, c'est comme les blessures, sauf que celles-là ne sont pas physiques, mais elles peuvent vous aider à devenir un autre joueur, même encore plus fort, donc c'est une transition », estime Didier Drogba, qui fustige notamment le public français pour son traitement envers Kylian Mbappé.

« Il a beaucoup fait pour la France »

« Je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d'ingratitude envers lui. C'est tout de même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il y a deux ans, il était à deux doigts de donner une troisième étoile à la France. Et aujourd'hui, il est un peu chahuté. C'est la loi de notre sport ». Le message est passé de la part de l’ancien joueur de l’OM.