Clash au Real Madrid : L'annonce lourde de sens sur Mbappé !

Star du Real Madrid avant que Kylian Mbappé s'installe dans la capitale espagnole à l'été 2024, Vinicius Jr a une fois de plus eu un écart de comportement dimanche pendant la victoire du club madrilène face au FC Barcelone. Son coup de gueule à son remplacement et sa menace de quitter le club a beaucoup fait parler. Pierre Ménès a utilisé Mbappé pour taper sur Vinicius Jr.

Kylian Mbappé peut être perçu comme étant une figure dictatoriale depuis plusieurs années. Que ce soit en raison de certains états d'âme et décisions au PSG ainsi qu'en équipe de France. Avec son arrivée au Real Madrid et le fait que certains droits lui aient été octroyés comme les penalties notamment, cette réputation ne s'est pas estompée sur les réseaux sociaux.

«S'il est aussi malheureux au Real, il n'a qu'à demander à être placé sur la liste des transferts» Néanmoins, malgré tout ce qui se dit sur Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid n'a jamais tenu des propos si déplacés que ceux de Vinicius Jr à son remplacement dimanche pendant le Clasico entre le club merengue et le FC Barcelone d'après Pierre Ménès (2-1). « J'étais un peu surpris que Xabi Alonso sorte Vinicius parce que j'ai trouvé qu'il a fait un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison. Vinicius a peut-être vécu ça comme une injustice, mais il n'a pas à réagir comme ça vis-à-vis de son entraîneur. S'il est aussi malheureux au Real, il n'a qu'à demander à être placé sur la liste des transferts et partir se gaver de pognon en Arabie saoudite. C'est pas plus compliqué que ça ».