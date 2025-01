C'est terminé pour Mbappé, le Real Madrid l'interpelle !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. A la peine lors de ses débuts à la Maison-Blanche, la star de 26 ans a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines. Après le triplé inscrit par son numéro 9 ce samedi à Valladolid, Carlo Ancelotti a fait passer un message fort.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a migré vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real.

Des accords déjà scellés pour le PSG ! Qui seront les prochaines têtes d'affiche à rejoindre Vitinha et Hakimi ? 🤔

➡️ https://t.co/su61Qjlvtz pic.twitter.com/yNc6R7keJq — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

Mbappé a inscrit un triplé contre Valladolid

Lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé était en grande difficulté. Alors qu'il n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau, l'attaquant de 26 ans était méconnaissable en début de saison. Mais depuis quelques semaines, le calvaire de Kylian Mbappé est terminé. D'ailleurs, le numéro 9 du Real Madrid a inscrit un triplé sur la pelouse de Valladolid ce samedi (0-3).

«Il est dans le rythme depuis un moment»

Présent en conférence de presse après le carton du Real Madrid face à Valladolid, Carlo Ancelotti a rendu hommage à Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé a inscrit un triplé, comment j'explique sa résurrection ? Il joue bien depuis un moment et aujourd'hui (samedi), pour la première fois, il a marqué trois buts. Il apporte beaucoup, il est dans le rythme depuis un moment et, évidemment, c'est un plus pour nous, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités », a déclaré le coach merengue.