Ballon d’Or : Nouvelle étape inattendue pour Benzema

Publié le 8 novembre 2022 à 19h45

Hugo Chirossel

Si Karim Benzema a récemment remporté le Ballon d’Or sous les couleurs du Real Madrid, son sacre a également fait réagir du côté de Lyon. Les supporters de l’OL n’ont pas oublié que l’international français avait été formé à l’OL, avant de rejoindre la capitale espagnole, et lui avaient rendu hommage. L’ancien attaquant des Gones pourrait d’ailleurs venir présenter son trophée au Groupama Stadium très bientôt.

Il y a un peu plus de trois semaines, Karim Benzema devenait le cinquième français de l’histoire à être sacré Ballon d’Or. Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane, c’est donc au tour de l’attaquant du Real Madrid de remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Les supporters de l'OL félicitent Benzema

Un événement qui n’avait pas manqué de faire réagir à Lyon. Originaire de la ville, Karim Benzema a également été formé à l’OL, avant de s’imposer en équipe première, puis de partir au Real Madrid. Les supporters des Gones lui avaient rendu hommage lors de la victoire face au LOSC (1-0) et ils pourraient d’ailleurs recevoir la visite de leur ancien joueur très prochainement.

Benzema bientôt en visite à Lyon ?