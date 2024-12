Accusations de viol : Le clan Mbappé règle ses comptes avec la presse suédoise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé était serein et il a désormais toutes les raisons de l'être encore plus. En effet, la justice suédoise a décidé de clore l'affaire de viol à laquelle le joueur du Real Madrid était associé faute de preuves suffisantes. Et voilà que suite à ce verdict, l'avocate de Mbappé avait quelques comptes à régler, notamment avec la presse suédoise.

En octobre dernier, la virée de Kylian Mbappé à Stockholm s'était retrouvée en Une des médias suédois. Le joueur du Real Madrid avait d'abord fait parler de lui pour ses sorties nocturnes, mais par la suite, ça avait débouché sur une affaire de viol. Une plainte avait alors été déposée et une enquête ouverte. Celle-ci vient d'être refermée faute de preuves suffisantes.

Le verdict est tombé pour Mbappé : une escapade à Stockholm qui tourne à la tempête. Que réserve l’avenir au prodige du ballon rond ? ⚖️ https://t.co/LnGh1ri2Od — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

La presse suédoise dans le collimateur

Au micro de TF1, Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de Kylian Mbappé, a réagi à ce verdict. Et voilà qu'elle avait notamment des choses à dire contre la presse suédoise : « La presse suédoise, qui d'ailleurs va certainement continuer pour ne pas tomber dans les oubliettes, s'est quand même permis d'anticiper un certain nombre de choses qui n'étaient ni de loin ni de près dans les propos de Mme la Procureure en Suède ».

« Ça amène une réflexion »

« Evidemment, ça amène une réflexion et sans doute une façon de procéder dans l'avenir qui sera à revoir pour qu'une telle chose ne puisse plus jamais être un risque potentiel », a également lâché l'avocate de Kylian Mbappé.