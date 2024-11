Absence de Mbappé : La position du Real Madrid a changé !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a créé la surprise lors de l'annonce de sa liste pour le rassemblement de novembre. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. De son côté, le Real Madrid n'aurait pas milité pour que son numéro 9 ne soit pas appelé par Didier Deschamps.

Pour le rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps a dû faire sans Kylian Mbappé. De retour de blessure depuis peu, l'attaquant du Real Madrid aurait préféré manquer les deux derniers matchs de l'équipe de France pour parfaire sa remise en forme.

Le Real a milité pour que Mbappé ne soit pas convoqué en octobre

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour la trêve internationale de novembre. A la surprise générale, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas cité le nom de son capitaine Kylian Mbappé. Mais cette fois, c'est Didier Deschamps qui a décidé de se passer des services de son capitaine et numéro 10. Comme l'a avoué le patron des Bleus en conférence de presse, Kylian Mbappé voulait être de la partie contre Israël et l'Italie les 14 et 17 novembre : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses : Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Mbappé : Le Real Madrid n'a rien demandé en novembre

Selon les informations de L'Equipe, le Real Madrid n'est pas intervenu pour ce rassemblement du mois de novembre. Au mois d'octobre, le club merengue aurait milité auprès de Kylian Mbappé pour qu'il persuade Didier Deschamps de ne pas le convoquer. A en croire le média français, le club merengue se serait abstenu pour cette trêve internationale, laissant son numéro 9 gérer la situation avec son sélectionneur.