Après la bombe, Deschamps annonce un désaccord avec Mbappé !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé lorsqu'il a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a révélé qu'il avait échangé avec son capitaine, qui voulait être présent pour affronter Israël et l'Italie.

Alors que l'équipe de France affronte Israël et l'Italie en novembre (le 14 et le 17), Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués ce jeudi après-midi. A la surprise générale, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. Et pourtant, le capitaine des Bleus voulait être de la partie, comme l'a avoué Didier Deschamps en conférence de presse.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Mbappé voulait venir»

« J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses : Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent », a confié Didier Deschamps, avant d'en rajouter une couche.

«On peut ne pas être d'accord sur tout»

« On peut ne pas être d'accord sur tout. Ce sont des discussions que je peux avoir avec les joueurs. Je ne suis pas là pour que les joueurs me disent que je suis le plus beau et le meilleur. J'écoute. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en protégeant tous les joueurs. C'est pour ça que je peux avoir beaucoup de discussions qui peuvent sortir de la sphère uniquement terrain, parce qu'ils savent très bien qu'on sait qui a parlé si quelque chose sort. Ces échanges sont importants pour moi. Avec le recul, la tranquillité, le plus de lucidité possible, je prends les décisions qui me semblent être les meilleures », a précisé Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore.