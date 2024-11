Mbappé - Deschamps : La discussion secrète qui a tout changé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle bombe pour Kylian Mbappé qui est finalement absent du rassemblement avec l'équipe de France. Non convoqué au mois d'octobre, le capitaine des Bleus va donc manquer un second rassemblement et Didier Deschamps a commenté cette situation, révélant une discussion privée avec le joueur du Real Madrid.

Déjà absent en octobre, officiellement pour cause de blessure, Kylian Mbappé va rater un second rassemblement de suite. Didier Deschamps a effectivement dévoilé sa liste pour affronter Israël (le 14 novembre au Stade de France) et l'Italie (le 17 novembre à Milan) sur laquelle ne figure pas le capitaine de l'équipe de France. Un choix mûrement réfléchi par Didier Deschamps, qui révèle même une discussion en privé avec son joueur.

«J'ai eu des échanges avec lui»

« J'ai eu des échanges avec lui, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous pouvez avoir des infos ou pas, moi je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord avec certains sujets, mais c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là sur ce rassemblement. Je le répète encore une fois: parce que c'est mieux comme ça », lâche le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ce sont des discussions que je peux avoir les joueurs»

« On peut ne pas être d'accord sur tout. Ce sont des discussions que je peux avoir les joueurs. Je ne suis pas là pour que les joueurs me disent que je suis le plus beau et le meilleur. J'écoute. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en protégeant tous les joueurs », ajoute Didier Deschamps.