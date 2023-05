Scandale en Espagne, Ronaldo sort du silence

Jean de Teyssière

C'est un acte qui pourrait avoir de graves conséquences en Espagne. Lors du match entre le Real Valladolid et le FC Séville, l'arbitre du match siffle la mi-temps, au bout de cinq minutes de temps additionnel. Problème, Kenedy était en train d'armer une frappe surpuissante qui a terminé au fond des filets. En lutte pour le maintien, les Castillans pensaient alors ouvrir le score au meilleur des moments mais l'arbitre n'est pas revenu sur sa décision : 0-0 à la mi-temps. Le score final est lourd de conséquence puisque Séville a remporté cette partie 3-0. Ronaldo, président du club n'en est pas revenu.

La scène incroyable qui s'est déroulée ce week-end au stade José-Zorrilla de Valladolid n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Le but refusé pourrait compter à la fin de la saison puisque le Real Valladolid n'a qu'un seul point d'avance sur la zone de relégation.

« Incroyable ce qui s’est passé aujourd’hui à Zorrilla ! »

Sur son compte Twitter , la légende brésilienne Ronaldo, aujourd'hui président du club castillan s'est insurgé de cette décision arbitrale : « Incroyable ce qui s’est passé aujourd’hui à Zorrilla ! Jusqu’à présent, nous étions restés discrets, essayant d’exprimer notre mécontentement par des moyens officiels, des réunions et des pétitions, en évitant de nous exposer publiquement. Mais trop c’est trop ! Il s’agit de football professionnel et nous exigeons des explications. »

