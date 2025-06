Lamine Yamal : La tentative de piège d'une actrice X ?

En ce moment, Lamine Yamal fait les gros titres de la presse people en Espagne. Alors qu'on a beaucoup parlé de la supposée relation du crack du FC Barcelone avec l'influenceuse Fati Vazquez, voilà qu'une autre histoire est apparue ces dernières heures. Et c'est ainsi qu'il a notamment été question d'un piège tendue par une actrice X.

A 17 ans, Lamine Yamal doit aujourd'hui gérer une notoriété en pleine explosion. Crack du FC Barcelone , le joueur du football déchaine ainsi actuellement les gros titres de la presse people. Et ce sont ses relations avec les femmes qui font l'objet de ces rumeurs. Alors que la liaison annoncée entre Yamal et Fati Vazquez a fait beaucoup de bruit, le phénomène espagnol est désormais impliqué dans une autre histoire.

« J'ai des milliers de messages de lui me disant d'aller chez lui »

Alors que Lamine Yamal nierait de son côté avoir tenté de voir Claudia Bavel, ce n'est pourtant pas ce que dit cette dernière. Pour TardeAr, elle a notamment pu expliquer : « J'ai des milliers de messages de lui me disant d'aller chez lui, me proposant d'aller à ses soirées privées… J'ai des tonnes d'enregistrements audio de lui me disant qu'il m'autorise à être avec lui même s'il est mineur. Si cela n'a pas eu lieu, c'est parce que j'ai des milliers de messages lui disant que je ne veux pas être avec un mineur. (...) Il m'a récemment écrit pour me menacer pour dire que je n'avais à voir avec lui ».