Barcelone : Une ancien du Barça compare Messi à Maradona !

Publié le 2 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Ancien attaquant du FC Barcelone, Gary Lineker a jugé le talent de son pendant actuel. Pour l'ancien international anglais, Lionel Messi est au niveau de Diego Maradona.

Lionel Messi aurait pu retrouver Cristiano Ronaldo. Ce mercredi, le FC Barcelone affrontait la Juventus en Ligue des Champions, mais un test positif au Covid a empêché le Portugais de participer à la rencontre. Sur le terrain, la Pulga a permis à Barcelone de faire le break en transformant son penalty. Avec 11 Ballons d'or, les deux hommes sont considérés comme les meilleurs de leur génération. Au-delà de cette rivalité, Lionel Messi est souvent comparé à Diego Maradona. Les deux Argentins se sont d'ailleurs côtoyés en sélection lorsque le Pibe de Oro était à la tête de l' Albiceleste entre 2008 et 2010.

« Seul Messi est à la hauteur de Maradona »