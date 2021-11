Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Cette nouvelle révélation surréaliste sur Ousmane Dembélé !

Publié le 20 novembre 2021 à 13h00 par La rédaction

Tout juste de retour au Barça, Xavi aurait déjà instauré quelques règles au sein du vestiaire, notamment sur les heures d'arrivée à l'entraînement. Et le technicien se retrouve face à un problème avec Ousmane Dembélé sur ce point.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi a établi certaines règles au sein du vestiaire catalan afin de ramener le Barça sur le devant de la scène européenne. Le technicien espagnol veut que ses joueurs s’entraînent minutieusement et avec le plus grand sérieux. De ce fait, Xavi exigerait que ses joueurs arrivent une heure et demie avant le début de chaque séance d’entraînement afin de faire quelques exercices pour éviter tout risque de blessure. Néanmoins, les habitudes ont la vie dur chez certains joueurs, notamment chez Ousmane Dembélé. L’international tricolore serait déjà arrivé en retard une première fois la semaine dernière comme le révélait ESPN . Et il aurait déjà récidivé.

Dembélé se trompe d'heure pour l’entraînement