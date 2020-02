Barcelone - Malaise : Nouveau gros coup dur pour Ousmane Dembélé ?

Foot - Barcelone

Proche d’un retour après sa déchirure de la cuisse droite contractée en novembre dernier, Ousmane Dembélé a écourté sa séance d’entraîneur ce lundi après avoir ressenti une gêne.

Cet hiver, le FC Barcelone ne s’est pas renforcé malgré l’absence de Luis Suarez, blessé plusieurs mois. Ne souhaitant pas s’alarmer de la situation, Quique Setién avait expliqué il y a quelques jours qu’il comptait sur Ousmane Dembélé, « une recrue extraordinaire » pour redynamiser l’attaque du Barça selon ses mots. Blessé face à Dortmund le 27 novembre dernier, Ousmane Dembélé est censé retrouver ses coéquipiers mi-février, mais un nouveau coup dur pourrait rallonger ce délai.

D’après les informations de Marca , Ousmane Dembélé n’a pas eu de bonnes sensations sur le terrain ce lundi et a ressenti une gêne musculaire au cours de l’entraînement, l’obligeant à quitter la pelouse à la grande surprise de Quique Setién et de ses coéquipiers. Une rechute préoccupante explique le média espagnol, même si le FC Barcelone s’est voulu rassurant sur Twitter , assurant qu’il ne s’agissait que d’une fatigue musculaire et que le Français allait poursuivre sa rééducation.

