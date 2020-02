Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les confidences de Setién sur la dernière polémique au Barça

Publié le 21 février 2020 à 18h30 par A.D.

Le FC Barcelone se serait attaché le services d'une entreprise pour ternir l'image de grandes figures du club. Face à l'ampleur de la polémique, Quique Setién a tenu à calmer les choses.

Quique Setién tient à éteindre la polémique. Pour salir l'image de grandes personnalités du club, et en particulier celle de Lionel Messi, de Pep Guardiola, de Xavi ou encore de Gerard Piqué, le Barça aurait eu recours à l'entreprise l3 Ventures. Présent en conférence de presse ce vendredi, Quique Setién a lâché ses vérités sur cette nouvelle bombe.

«Ni moi, ni les joueurs n’émettons le moindre doute sur sa version»