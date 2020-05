Foot - Malaise - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça peut garder espoir pour Dembélé !

Publié le 15 mai 2020 à 20h00 par La rédaction

Blessé depuis de nombreux mois à la suite d’un claquage tendineux mal guéri en novembre 2019, Ousmane Dembélé pourrait retrouver les terrains en août prochain. Son chirurgien est très optimiste quant à son retour au meilleur niveau.

« Il va mettre plus de temps pour guérir. Notre relation avec le Barça est très étroite donc il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas donner de détails. De plus, je n’aime pas trop parler de la possible prédisposition d’un joueur à faire une rechute. Mon devoir c’était de l’opérer et je vais m’assurer qu’il pourra rejouer dans six mois. » avait expliqué le chirurgien Lasse Lempainen en février dernier sur le retour d’Ousmane Dembélé. Quelques semaines plus tard, le chirurgien reprend la parole et affiche son optimisme quant à la convalescence de Dembélé.

« je suis certain qu'il pourra revenir au plus haut niveau »