Barcelone - Malaise : Ces nouvelles révélations sur l’intégration d’Antoine Griezmann

24 décembre 2019

Que les premiers mois d’Antoine Griezmann auront été compliqués au FC Barcelone. Toutefois, cela va beaucoup mieux désormais pour le mieux, dont l’adaptation s’est accélérée dernièrement.

Cet été, le FC Barcelone a dépensé 120M€ pour recruter Antoine Griezmann. Et alors que tout le monde salivait de voir l’association entre le Français et Lionel Messi, ce duo commence à peine à se mettre en marche. En effet, les premiers mois du champion du monde en Catalogne auront été compliqués. Que ce soit sur et en dehors du terrain, Griezmann a eu du mal à trouver sa place. Une tendance qui est en train de s’inverser pour le protégé d’Ernesto Valverde. En effet, cela va désormais beaucoup mieux pour l’attaquant de 28 ans.

Griezmann a trouvé sa place !