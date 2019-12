Foot - Barcelone

Barcelone/Real Madrid : La polémique enfle après le Clasico !

Publié le 20 décembre 2019 à 6h30 par T.M.

Ce mercredi, le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont pas réussi à se départager. Mais comme souvent, les polémiques ont marqué ce Clasico.

L’enjeu était présent pour le Clasico. En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontaient pour prendre la tête de la Liga, mais au terme des 90 minutes, aucune équipe n’a réussi à prendre le dessus sur l’autre. Pourtant, la rencontre aurait pu basculer en faveur des Merengue, mais l’arbitre, à l’origine de décisions litigieuses, a changé le cours du match. Dès le coup sifflet final, la polémique a donc enflé sur l’arbitrage. Et c’est le Real Madrid qui a dégainé.

La colère du Real Madrid

Après la rencontre, Emilio Butragueno a ainsi poussé un coup de gueule sur l’arbitrage et la VAR. « Vous savez que nous sommes pour le VAR. La technologie doit être présente pour aider l’arbitre car l’arbitre, j’insiste, ne peut pas tout voir. Pour cela, il y a le VAR, qui intervient quand les actions sont claires. C’est déconcertant que cela n’a pas été utilisé », a lâché le dirigeant du Real Madrid. Ce qui a fait réagir le FC Barcelone dans la foulée. Guillermo Amor a, en effet, lâché : « L'arbitre siffle, le VAR décide s'il y a faute, et voilà. Si le VAR a été introduit, c'est pour éclaircir les actions, et certaines peuvent être analysées. Si le Real Madrid pense que ces deux actions sont claires, alors arbitrez ».