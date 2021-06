Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le message fort de Deschamps après la blessure de Dembélé !

Publié le 22 juin 2021 à 22h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match face au Portugal, Didier Deschamps est revenu sur la blessure d'Ousmane Dembélé.

L’Euro est déjà terminé pour Ousmane Dembélé. Pas épargné par les blessures ces derniers mois, l’international français a ressenti une douleur derrière le genou seulement quelques minutes après son entrée sur le terrain lors de la rencontre face à la Hongrie. Ce lundi, la sentence est tombée et Dembélé est obligé de déclarer forfait pour la suite de la compétition. Le joueur du FC Barcelone souffre d’une lésion importante du biceps fémoral droit et va devoir se faire opérer. Dembélé sera absent des terrains pendant environ quatre mois.

« C'est un moment triste pour lui et le groupe aussi »