Barcelone : Les souhaits de Rakitic pour la saison prochaine !

Publié le 20 avril 2020 à 11h10 par La rédaction

Suspendue depuis le 23 mars dernier, La Liga n’a toujours pas rendu son verdict. Alors que de nombreux amateurs du football espagnol s’interrogent sur son organisation, Ivan Rakitic espère terminer la saison sur le terrain.