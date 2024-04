Barcelone : Le cauchemar du PSG de retour ?

Axel Cornic

Le FC Barcelone se présente au Parc des Princes ce mercredi, pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. L’effective de Xavi n’est toutefois pas au mieux et si la présence de Frenkie De Jong est notamment l’une des grandes interrogations, les Parisiens pourraient bien voir une vieille connaissance être titularisée.

Au lendemain d’une première soirée totalement folle pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, c’est au tour du PSG de répondre. Et c’est un vieil ennemi qui se met en travers de la route de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, avec le FC Barcelone de Xavi.

Les mauvais souvenirs ressurgissent

Dès le tirage au sort, tout le monde a tout de suite repensé à ce célèbre 8 mars 2017, qui est connu comme le jour de la remontada du FC Barcelone (6-1). Mais il ne reste quasiment plus personne de ce match ! Coté PSG, il n’y a que Marquinhos, puisque Presnel Kimpembe qui était remplaçant à l’époque est actuellement blessé et absent. Coté Barça, le seul titulaire présent sur ces deux rencontres devrait être Marc-André Ter Stegen.

Sergi Roberto titularisé par Xavi ?