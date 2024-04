Le FC Barcelone prépare une surprise face au PSG !

Alexis Brunet

La Ligue des champions reprend ses droits bientôt, avec notamment le match entre le PSG, et le FC Barcelone. Une confrontation plutôt équilibrée, où chaque détail aura son importance. Le Barça ne veut donc pas donner d'informations à son rival, et utilise même l'intox pour essayer de brouiller les pistes.

La fin de saison commence à pointer le bout de son nez gentiment, et les phases finales de Ligue des champions aussi. Mercredi 10 avril, le PSG jouera son quart de finale aller face au FC Barcelone. Une rencontre déterminante pour la fin de saison des Parisiens, même si, en cas de mauvais résultats, ils auront l'opportunité de se rattraper lors de la manche retour, le 17 avril prochain, en Espagne.

Le FC Barcelone entretient le secret

Pour le moment, le FC Barcelone ne peut pas compter sur certains joueurs, blessés, et donc incertains contre le PSG. Mais le club espagnol entretient le flou, et essaye de brouiller les pistes. Lors d'un entraînement qui a eu lieu ce samedi, le Barça a indiqué que Xavi Hernandez avait pu compter sur l'ensemble de son groupe. D'après Mundo Deportivo , cela serait une stratégie pour maintenir le secret, et ainsi ne pas donner le moindre indice aux Parisiens.

Plusieurs indices sur la composition du Barça