Foot - Barcelone

Barcelone : Le Barça communique un accord de principe pour la réduction des salaires !

Publié le 27 novembre 2020 à 20h27 par La rédaction

Ce vendredi, le FC Barcelone a, par le biais d’un communiqué, fait savoir qu’un accord de principe pour la réduction des salaires des joueurs avait été trouvé.

Depuis de nombreuses semaines, le président par intérim Carles Tusquets court derrière l'aval des joueurs pour qu’un terrain d’entente soit trouvé afin qu’une importante réduction salariale se concrétise. En effet, la crise financière engendrée par les répercussions du Covid-19 a laissé de sérieuses séquelles dans les caisses du club. Ce vendredi, le FC Barcelone a communiqué sur son compte Twitter qu’un accord de principe avait enfin été trouvé avec les joueurs du Barça . « Aujourd'hui, les parties sont parvenues à un accord de principe qui permet une adaptation des salaires pour la saison en cours, pour un montant de 122M€ de rémunération fixe, auquel s'ajoute le report sur 3 ans de la rémunération variable de cette saison, budgétisée à un montant approximatif de 50 millions d'euros. Ce principe d'accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe de joueurs et d'entraîneurs concernés. L'accord, s'il est ratifié, constituera un jalon de grande importance pour réorienter la situation économique actuelle. Que les deux parties reconnaissent le grand effort qui a dû être fait pour parvenir à ce principe d'accord et s'en félicitent ». Si cet accord se concrétisait, ce serait une véritable bouffée d’air frais pour le FC Barcelone qui traverse une passe plus que difficile sur le plan économique.