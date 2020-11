Foot - Barcelone

Barcelone : Cette recrue estivale reçoit un improbable conseil de Dani Alves !

Publié le 7 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Pour beaucoup, Sergino Dest pourrait bien être le nouveau Dani Alves du FC Barcelone. Le Brésilien a d’ailleurs interpellé son possible successeur en Catalogne.

Dans sa volonté de renouveler l’effectif du FC Barcelone, Ronald Koeman a réussi à obtenir le renfort de Sergino Dest lors du dernier mercato. Nelson Semedo vendu à Wolverhampton, c’est l’Américain qui est venu le remplacer en débarquant de l’Ajax Amsterdam. Auteur de très bons débuts sous ses nouvelles couleurs, le latéral de 20 ans en a déjà conquis plusieurs, certains voyant même en lui le futur Dani Alves. Dest fera-t-il alors oublier l’international brésilien en Catalogne ?

« Passe la balle à Messi ! »