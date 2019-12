Foot - Barcelone

Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo rattrapera-t-il Lionel Messi ?

Publié le 25 décembre 2019 à 2h00 par A.M.

Cette année, Lionel Messi a repris le dessus dans sa course avec Cristiano Ronaldo en remportant un sixième Ballon d'Or. Mais le Portugais peut-il encore rattraper La Pulga ?

Voilà plus de dix que le débat fait rage afin de savoir qui de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Il faut dire que pendant une décennie, les deux stars du football mondial se sont partagés tous les Ballons d'Or sans exception avec cinq trophées chacun. Une série interrompue par Luka Modric l'année dernière, mais qui a repris en 2019 avec le sixième Ballon d'Or de sa carrière, soit un de plus que Cristiano Ronaldo.

Le temps presse pour Cristiano Ronaldo