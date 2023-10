Après le Ballon d’Or, Messi dénonce une fake-news

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, Lionel Messi était présent à Paris pour récupérer son huitième Ballon d'Or. Selon la presse espagnole, le joueur argentin en aurait profité pour discuter avec son ancien président, Joan Laporta. Les deux hommes auraient évoqué une possible cérémonie d'hommage à Barcelone. Mais le champion du monde a tenu à démentir ces informations.

Sacré Ballon d'Or, Lionel Messi pourrait retourner à Barcelone. Non pas en tant que joueur, mais pour participer à une cérémonie d'hommage. « Le président a remercié Leo pour ses paroles lors du discours et ils se sont rencontrés pour trouver la meilleure date possible pour l'hommage » a confié le journaliste Gérard Romero.

Un ancien du PSG se lâche sur le Ballon d’Or de Messi https://t.co/qjUSAM3PHB pic.twitter.com/dxVuG4ogNT — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

« Tu mens »

Une information immédiatement démentie par Lionel Messi sur son compte Instagram . « Tu mens... encore une fois... » a confié l'ancien joueur du PSG. Et effectivement, le journaliste catalan a tenu à présenter ses excuses.

Romero fait son mea culpa