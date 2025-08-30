Griezmann : Un club annonce son changement d'équipe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure iconique de l'Atletico de Madrid de par sa longévité et son statut de meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, Antoine Griezmann était en déplacement avec l'Atletico sur la pelouse du Deportivo Alavés. Le moment qu'a choisi le club local pour faire un cadeau à Amaro, fils de Griezmann, dont l'allégeance envers l'équipe de son père n'est pas totale.

Antoine Griezmann a le sang colchenero rouge et blanc qui coule dans ses veines. Entre 2014 et 2019 avec une parenthèse barcelonaise jusqu'en 2021 avant de remettre le couvercle avec le club rojiblanco, le champion du monde tricolore est une légende de l'Atletico de Madrid en étant même le meilleur buteur de son histoire avec 198 réalisations.

Le Deportivo Alavés offre un maillot à Antoine Griezmann pour son fils Amaro, équipe qu'il supporte Au début du mois de juin, alors qu'il était question d'un éventuel départ pour l'OM ou vers la Major League Soccer, Antoine Griezmann a prolongé son contrat envers l'Atletico de Madrid jusqu'à l'été 2027. Du haut de ses 34 ans, l'attaquant français était en déplacement sur la pelouse du Deportivo Alavés ce samedi après-midi. Remplaçant, Griezmann a reçu un cadeau spécial de la part des locaux avant le coup de sifflet de l'arbitre : un maillot floqué du numéro 7 avec le nom d'Amaro, l'un de ses enfants.