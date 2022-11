Foot - Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo, Messi... L'incroyable sortie de Griezmann

Publié le 6 novembre 2022 à 00h00

Arnaud De Kanel

Après le titre mondial gagné en Russie avec les Bleus et sa troisième place au Ballon d'Or de cette même année, Antoine Griezmann estimait être au même niveau que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Une sortie dont plusieurs s'étaient moqués. Bien moins fringuant cette saison, Griezmann a avoué qu'il n'avait plus le niveau des deux superstars.

Eliminé de toutes compétitions européennes avec l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann n'affiche plus la même confiance qu'en 2018 lorsqu'il guidait la France vers son deuxième titre mondial. A l'époque, l'attaquant français se comparait à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Depuis, la donne a bien changé et Grizou est revenu sur ses propos.

Haaland at 22 is great BUT Griezmann at 22 was different gravy 🪄🕺 pic.twitter.com/wKOWlxjv1E — 𝗠𝗚 🇫🇷⁷ (@GriezmannsAlt) October 4, 2022

«Je suis à la même table que Cristiano et Messi»

Plein d'assurance et fort de son titre de champion du monde, Antoine Griezmann confiait pour AS en 2018 : « Si je suis à la même table que Ronaldo et Messi ? Oui, je crois que oui. Et je sais que d'autres joueurs vont y venir, à coup sûr, poursuit-il. Ce qui est sur la table, ce sont des images que j'ai, et je profite de cette table. Mais je sais aussi que je peux faire mieux. Je veux m'améliorer, gagner et continuer comme ça. Il existe différentes façons de voir le football. Il est clair que je suis un joueur différent de Cristiano, Messi, Neymar ou Mbappé. »

«C'est clair pour moi que cette année, je n'allais pas m'asseoir à la table de Messi et Ronaldo»