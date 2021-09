Foot - Atlético Madrid

Atlético de Madrid : Suarez lâche une réponse face aux critiques !

Publié le 21 septembre 2021 à 21h55 par La rédaction

Ce mardi, l'Atletico de Madrid a gagné contre Getafe (2-1). Auteur d'un doublé salvateur, Luis Suarez a fait taire les critiques.