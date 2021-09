Foot - Atlético de Madrid

Atlético de Madrid : Griezmann reçoit un soutien de taille !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h28 par La rédaction mis à jour le 28 septembre 2021 à 15h29

Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, est persuadé qu’Antoine Griezmann va enfin répondre présent ce mardi face à l’AC Milan, en Ligue des Champions.